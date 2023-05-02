القباج تبحث آخر تطورات مركز خدمات الإغاثة الإنسانى بمعبرى أرقين وقسطل

جدة - نرمين السيد - التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، وذلك للوقوف على آخر التطورات والخدمات التى يقدمها الهلال الأحمر المصرى إزاء الأزمة السودانية.





وعرض المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى تقريرا بالجهود التى قام بها مركز خدمة الإغاثة الإنسانى الذى أقامه الهلال الأحمر المصرى عبر معبر أرقين الحدودى، وقسطل، وقدمت فرق الهلال الأحمر المصرى عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ، والتى شملت على تقديم ما يزيد على 20 ألف خدمة تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسى للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.

كما قدمت الفرق الدولية كذلك خدمة الإسعافات الأولية للعابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التى يرغبون فى الوصول إليها، بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية.

كما أقام الهلال الأحمر المصرى نقطة التقاء للعابرين بفرع أسوان لتكون مهيأة لتقديم الخدمة اللازمة حال وصول العالقين إلى أسوان.

وينسق الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة بينه وبين العديد من الشركاء المعنيين بتلك الأزمة ومنها الهلال الأحمر السودانى، ومكتب الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بدولة السودان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر والسودان، وذلك من أجل تنسيق الجهود وبحث سبل تقديم الخدمة الإنسانية فى تلك الأزمة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالجهود التى تقدمها فرق الهلال الأحمر المصرى إزاء تلك الأزمة، مطالبة فى الوقت ذاته ببذل أقصى الجهود وتقديم المزيد من الجهود من أجل تذليل أى صعوبات تواجه القادمين من السودان.

جدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصرى يقوم بالتنسيق مع سفارة مصر بالسودان فى محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأزمة،كما يتابع الهلال الأحمر المصرى الموقف عبر غرفة العمليات المركزية به والتى تعمل على مدار الساعة فى تلقى البلاغات والاتصالات من كافة الأطراف التى تحتاج إلى مساعدة، والتعامل مع تلك البلاغات بما يضمن تقديم خدمة إنسانية فعالة.