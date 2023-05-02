إدارة الحوار الوطنى تعلن الفئات المشاركة فى الجلسات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 03:30 مساءً - تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا، الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

يعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني غدا الأربعاء 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض و المقرر إذاعة فاعلياته على الهواء مباشرة وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.