حياة كريمة.. القرى الأكثر احتياجا تتحول إلى نموذجية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن تنفيذ مشروعات المبادرة فى المنيا:-
حياة كريمة، المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، كان نصيب المحافظة منه فى المرحلة الأولى تطوير 5 مراكز وهى "العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوى - ديرمواس"، بإجمالى 32 وحدة محلية قروية تضم 192 قرية و757 تابعا.
ومن المقرر إدراج مركزى سمالوط وبنى مزار، ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة، بإجمالى 102 قرية.
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