القوات المسلحة تستقبل المشاركين فى بطولتى كأس العالم للخماسى وألعاب القوى

جدة - نرمين السيد - استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولتى كأس العالم للخماسى الحديث والجائزة الكبرى لألعاب القوى ضمن قوام المنتخب المصرى من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية فور عودتهم إلى أرض الوطن.





كان فى استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة فى البطولتين التى جرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولتى المجر وبتسوانا. ونجح اللاعب مهند طارق شعبان فى حصد الميدالية الفضية فى بطولة كأس العالم للخماسى الحديث التى أقيمت بدولة المجر وتنافست خلالها (17) دولة. كما نجحت اللاعبة بسنت حميدة فى حصد الميدالية الفضية فى سباق (100) متر، بالإضافة إلى حصدها الميدالية البرونزية فى سباق (200) متر ببطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى التى جرت فعالياتها بدولة بتسوانا بمشاركة (75) لاعبا ولاعبة على مستوى العالم. يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقا بمختلف المحافل الرياضية العالمية والدولية.

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