استرداد 600 ألف م2 بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من استرداد ما يقارب 600 ألف م2 خلال الثلاثة أيام الأولى من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.





وقال محافظ القاهرة، إن هذه الإزالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد كافة اشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها فى مهدها.

وأكد محافظ القاهرة، أن ملف إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتى فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التى تم استردادها، مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 21 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وأشار المهندس صلاح مرزوق مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، أن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بدأت 29 أبريل وتستمر حتى 24 يوليو 2023 على ثلاث مراحل، وقامت قوات إنفاذ القانون بمحافظة القاهرة خلال الثلاثة أيام الأولى منها بتنفيذ 30 حالة إزالة خاصة بالمحافظة وجهاز حماية النيل، والإصلاح الزراعى والسكك الحديدية تمثل 60% من المستهدف خلال هذه الموجة منها استرداد 509 ألف م2 بالتبين، و74 ألف م2 بالمعصرة.