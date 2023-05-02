معلومات الوزراء: توسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا جديدا يرصد خلاله جهود الدولة فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فى إطار سعيها للحد من تغير المناخ، إذ تمكنت الدولة من تشغيل 688 محطة تموين غاز طبيعى للسيارات حتى الآن وجار الإعداد لتشغيل 221 محطة أخرى خلال الفترة المقبلة، ليصبح إجمالى المحطات التى تقدم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 909 محطات.





كما تم تحويل نحو 50 ألف سيارة خلال الفترة من يوليو 2022 حتى مارس 2023 ليصل إجمالى عدد السيارات التى تم تحويلها منذ بدء نشاط التحويل إلى حوالى 500 ألف سيارة، كما تم تشغيل 9 مراكز تحويل للسيارات خلال الفترة نفسها ليصل الإجمالى إلى نحو 130 مركزا للتحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية منذ بدء النشاط، وذلك وفقا لخطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وتحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية.



ووفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، تم بيع 930 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى خلال الفترة نفسها بزيادة نحو 26 % على الفترة نفسها للعام المالى السابق.

كل ذلك بهدف خدمة المواطن وترشيد استهلاك، نظرا لانخفاض تكلفة لتر الغاز الطبيعى عن لتر البنزين، مما يشجع زيادة الإقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات فى منظومة تسعير الوقود، بالإضافة إلى الفوائد البيئية والاقتصادية الأخرى الناتجة عن تخفيض استهلاك البنزين.