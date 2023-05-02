وزير الدولة للإنتاج الحربى يزور شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، عقب الزيارة المخططة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى"، زيارة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع 300 الحربى"، التابعة للوزارة، وتفقد مجموعة من خطوط الإنتاج والمصانع بالشركة.





وحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، على متابعة انتظام سير العمل، ووجه بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة فى عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج. كما وجه الوزير، بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة، والالتزام بتطبيق واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية. يأتى ذلك استكمالا للجولات التفقدية المفاجئة التى يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على تنفيذها.

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