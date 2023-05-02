300 نقلة.. الجيزة ترفع 10 آلاف طن رتش ومخلفات بشارع كعبيش (صور)

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وذلك انطلاقا من الجهود اليومية؛ لتحسين منظومة النظافة قامت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وهيئة النظافة والتجميل برفع حوالى 10 آلاف طن من مخلفات الرتش المتراكمة على مدار فترات زمنية بمنطقة أرض الشونة بشارع كعبيش بجوار الطريق الدائرى نطاق حى الهرم وذلك من خلال 300 نقله بسيارات ومعدات الشركات العاملة فى النظافة.
وأضاف أحمد راشد أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بمنطقة أرض الشونه قد تم تكليف رئيس الحى وهيئة النظافة بالدفع بفرق النظافه والمتعهدين لرفع كافة التراكمات الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجددا، مؤكداً على التعامل الفورى مع مايتم رصده من مخلفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئى أو الجمالى.
وأشار المحافظ، إلى أن جهود رفع المخلفات مستمرة لليوم الخامس على التوالى حتى يتم رفعها بالكامل، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الجهود الخاصة بتحسين مستوى النظافة ورفع مخلفات القمامة والرتش بمختلف القطاعات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وللحفاظ على المظهر الحضارى بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.
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