رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى «أمان-2»

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة "أمان-2"، والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة.





وألقى اللواء أ. ح بكر محمد البيومى، مدير إدارة الإشارة، كلمة أكد خلالها الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كل الإمكانيات لإدارة الإشارة لتنفيذ كل المهام التى توكل إليها بكل كفاءه واقتدار.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكل العناصر المشاركة بالمشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال إدارة الإشارة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة لمواكبة التقدم المستمر فى مجال تكنولوجيا الإتصال ونقل المعلومات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كل المستويات، مشيراً إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة لتكون قادرة على تنفيذ كل مهامها.