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وألقى اللواء أ. ح بكر محمد البيومى، مدير إدارة الإشارة، كلمة أكد خلالها الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كل الإمكانيات لإدارة الإشارة لتنفيذ كل المهام التى توكل إليها بكل كفاءه واقتدار.
وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكل العناصر المشاركة بالمشروع.
ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لرجال إدارة الإشارة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة لمواكبة التقدم المستمر فى مجال تكنولوجيا الإتصال ونقل المعلومات.
كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع فى أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كل المستويات، مشيراً إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة لتكون قادرة على تنفيذ كل مهامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى «أمان-2» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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