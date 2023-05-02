المترو: غلق محطة جامعة القاهرة لمدة يومين

وأوضح بيان صحفى، أن ذلك يومى الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعى صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.
وأكدت الهيئة أن الخط الثانى سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.
وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجرى على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون فى استقبال الركاب بنهاية العام الحالى.
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