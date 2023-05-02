القوى العاملة تُرسل كتابا دوريا لمديرياتها بشأن العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - أرسلت وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها بالمحافظات، الكتاب الدورى رقم 44 لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالادارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، بشأن العمالة غير المنتظمة.





والكتاب الدورى خاص بتوجيه من د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإتخاذ ما يلزم نحو الزام كل الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها وعدم صرف أى مستحقات مالية لمقاولى تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود.

وبحسب بيان "القوى العاملة" اليوم يأتى ذلك التوجيه حرصا من الدولة على تنفيذ خطة التوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وانضمام مهن أخرى إليها، وتوفير الرعاية الإجتماعية لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر أمس الإثنين عددا من القرارات والتوجيهات الهامة دعما لعمال مصر وذلك فى احتفالية عيد العمال التى حضرها كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلى العاملين فى كل القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة، ومنها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات،على تلك الفئة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه،والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة،للغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا 1000 جنيـه.

جدير بالذكر أن حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة ساهمت بـ 1.4 مليار جنيه فى المنحة الرئاسية التى أقرها الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، كما قدمت تلك الحسابات لهذه الفئة منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 2.5 مليار جنيه منح ورعاية إجتماعية وصحية فى كل المحافظات.