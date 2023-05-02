لطلاب الأول والثانى الثانوى.. خطوات تحديث التابلت قبل امتحانات نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، طالبت العديد من المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، توصيل "التابلت" بشبكة Wi Fi لمدة يوم كامل؛ لاستقبال التحديثات التلقائية، وفى حالة عدم وصولها يمكن اتباع الخطوات التالية:

خطوات تحديث أجهزة التابلت

- افتح Knox Manage.

- اضغط على النقاط الثلاث الموجودة أعلى اليسار واختر About.

- تأكد من أن آخر تحديث هو (2.5.6.08) 23.3 Knox.

- إذا ظهر لك آخر تحديث برقم مخالف اضغط على كلمة Update فى أسفل الشاشة، ليظهر آخر تحديث (2.5.6.08) 23.3 Knox.

تحديث التوقيت

تأكد من تحديث الوقت والتاريخ على جهاز "التابلت" حسب التوقيت الصيفى، وإذا لم يكن محدثا تلقائيا، اتبع الخطوات التالية:

- أعد تشغيل الجهاز Restart، ثم وصله بالانترنت.

- اضغط على Play store، وحمل جميع التطبيقات install.

- افتح Knox Manage واضغط على النقاط الثلاث.

- اختر Update ثم About.

- إذا وجدت كلمة Active اضغط عليها حتى يتحول الزر إلى Deactive.

- على إلى Knox ثانية ثم اضغط النقاط الثلاث واختر Reload Device Command.

- بعد ذلك يمكن تعديل الوقت يدويا.

الربط بشكبة School.

- تأكد من ربط جهازك بشبكة school.

- فى حالة عدم وجود الشبكة اذهب إلى Knox Manage.

- اضغط على السهم الموجود أعلى اليمين ثم G10 و Moe وثبتهما.

- اضغط على الإعدادات (الاتصالات- واى فاى- متقدم- الشبكات المحفوظة- School).

اختر عنوان Mac على الجهاز اللوحى.

تعليمات مهمة

-تأكد من التخلص من ثغرات مشاركة الملفات من (الإعدادات- الاتصالات- واى فاى متقدم- الشبكات المحفوظة- حذف كل الشبكات باسم Android share أو Wifi direct).

- تخلص من ثغرات بروكسى من (الحماية والخصوصية- فتح المتصفح- الإعدادات- محو البيانات فى كل الأوقات).

- لا تدخل على ثغرة بروكسى خلال الـ24 ساعة السابقة للامتحان حتى لا تتعرض للحظر من دخول الامتحان.

- تأكد من تحديث منصة Swift Assess إلى آخر إصدار.

- فى حالة عدم التحديث اذهب إلى Knox Manage واضغط على الثلاث شرطات أعلى السيار ثم Reload Polices.

- تأكد من إلغاء إيماءات السحب.

- تأكد من غلق قائمة المساعد.

- إذا تعثرت فى تحديث جهازك اللوحى اذهب لأخطائى التطوير التكنولوجى بمدرستك فى أسرع وقت.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا لجميع الطلاب عدا: طلاب المنازل، الطلاب الذين يتعرضون لمشكلات تقنية أثناء الامتحان، طلاب المدارس الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس التى لا يتوافر بها شبكة إنترنت، هؤلاء تعقد امتحاناتهم ورقيا.