انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لإعلام الأزهر عن إدارة الأزمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 01:27 مساءً - انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر كلية الإعلام بجامعة الأزهر الدولي الخامس بعنوان: «الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات».

بدأت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الإعلام جامعة الأزهر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وإذاعة فيلم تسجيلي عن كلية الإعلام جامعة الأزهر.

ويحضر المؤتمر، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، ويقام المؤتمر على مدار يومين متتاليين بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويهدف المؤتمر إلى التعرف على دور الإعلام الرقمي في إدارة الأزمات بأنواعها، وتقييم الأداء الإعلامي عبر المنصات الرقمية في مواجهة الأزمات، فضلا عن رصد تأثير الإعلام الرقمي في توعية الجماهير بالأزمات المحلية والدولية وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى تقديم الحلول والمقترحات لتحسين الأداء الإعلامي الرقمي في إدارة الأزمات.

ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسة تناقش دور الإعلام الدولي في الأزمات الدولية والاقتصادية والبيئية والتغيرات المناخية والصحية وصناعة الأزمة.