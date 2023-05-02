وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان آليات تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة

جدة - نرمين السيد - عقد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لاستكمال متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وتجديد عقود القطاع الخاص العاملة بالمنظومة، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ إقرارها وحتى الآن.





وأكد وزير التنمية المحلية التعاون والتنسيق الجيد بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة فى إطار فريق عمل واحد لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة فى جميع المحافظات.

وأشار هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات والتى تم استلامها والانتهاء منها، لافتا الى أن الوزارة تعطى الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التى بدأ بالفعل تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات فى إطار المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها فى اطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع استمرار عمل عمليات الجمع والنقل للمخلفات على أرض المحافظات ومواصلة تقديم خدمات النظافة والجمع، لافتا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى تشغيل تلك المشروعات والمساهمة فى استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائى للمنظومة وهو تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فيما يخص تقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة وجمع المخلفات والمساهمة فى إحداث تغيير حقيقى فى مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والعمل كنسيج واحد والحرص على تحقيق انجاز كبير فى ملف المخلفات الصلبة البلدية، متوجهة بالشكر لفريق العمل بالوزارتين على الجهد المبذول فى هذا الصدد، مشيرة الى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات لايجاد أفضل الطرق لتنفيذ المنظومة بشكل متكامل بأفكار جديدة خارج الصندوق فى هذا الملف، وذلك بناء على تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع أنه تم الاتفاق فى الاجتماع السابق على ضرورة الاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة والتى تم تخصيص أراضى لها بالفعل والعمل على الإنتهاء منها قبل نهاية العام الحالى، وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم، لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات.

وأوضحت أنه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية والتى ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة، لإستكمال تشغيل البنية التحتية وتوفير بعض الموارد المالية لإتاحة إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيتم عقد اجتماعا مع ممثلى وزارتى المالية والتخطيط لبحث إعادة توجيه المخصصات المالية المتاحة بما يتناسب مع آليات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات للمشروعات المتاحة بالفعل وضمان الاستمرارية والتشغيل للمشروعات الجديدة خاصة المدافن والمصانع بشكل يناسب كافة الجهات وذلك لتحقيق نتائج ملموسة يسهل تطبيقها على أرض الواقع.