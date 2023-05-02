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انطلاق فعاليات جلسة الحوار الوطنى الافتتاحية غدا بمشاركة كافة أطياف الشعب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 12:30 مساءً - تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا الأربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع والشخصيات العامة والخبراء. 

 

وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان - في تصريحات - إنه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، تم دعوة ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر عقدها غدًا داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

 

وأكدت إدارة الحوار، أن الحوار يعد بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة؛ لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة؛ بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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