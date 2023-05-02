صحيفة كويتية تبرز تأكيد السيسى تسجيل التاريخ دور عمال مصر فى بناء الوطن

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعمال مصر أن التاريخ دوما، سيسجل بحروف من نور، دورهم المشهود في بناء الوطن على مر الزمان والعصور، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.





وكتبت الصحيفة تحت عنوان "السيسي لـ"عمال مصر": التاريخ سيسجل بحروف من نور دوركم في بناء هذا الوطن" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهد، أمس، احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة (الصالحية الجديدة) في محافظة الشرقية، وهنأ في كلمته خلال الاحتفالية عاملات وعمال مصر الأوفياء بهده المناسبة، متمنيا لمصر الغالية دوام التقدم والازدهار. ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسى، القول: "إن العالم يتسم بالمنافسة والتغير المستمر، وهذه القيم قد تضاعفت، فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق في جميع متطلبات الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة، أصبحت عوامل يصعب من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب".

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