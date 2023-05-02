الزراعة: الإفراج عن 211 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ 99 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصير أنه خلال الفترة من 19 أبريل 2023 حتى 27 أبريل 2023 تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 99 مليون دولار.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالى 59 مليون دولار، وحوالى 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 36 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالى 4 ملايين دولار، ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023) 4.2 مليون طن منهم 3.1 مليون طن ذرة، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 2 مليار دولار.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضا حيوانات المزرعة.