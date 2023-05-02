وزيرة الهجرة: الجالية المصرية فى السودان هى الأكبر.. وأجلينا أكثر من 60%

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا للوقوف على الجهود المبذولة لإعادة المصريين واستقبال العائدين من السودان، مشيرة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 60% من الجالية المصرية المتواجدة فى السودان.





وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لها، أن "رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا بكل الوزارات المتخصصة للوقوف على الخطة الموضوعة للتعامل مع المصريين العائدين مع السودان".

وأشارت إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة منذ بداية الأزمة السودانية من أجل "أبنائنا والحفاظ على سلامتهم"، موضحة:" تواصلنا مع السفارة المصرية فى السودان من أجل تسهيل إعادة أبناءنا، وأيضا مع كل الطلاب المصريين فى السودان لتحديد مواقعهم والعمل على عودتهم إلى البلاد".

وأعلنت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج "حددنا أماكن إجلاء مناسبة لأبنائنا المصريين فى السودان تكون قريبة من مواقعهم"، مشيرة إلى أنه "تم اختيار مجموعات من الشباب الذين يتمتعون بالصفات القيادية لتنظيم وصول أبناءنا لأماكن الإجلاء فى السودان".

وأوضحت أن الجالية المصرية هى الأكبر فى السودان، كما أن اللجنة الدائمة المعنية سوف تنعقد غدا و ستدرس أوضاع المصريين العائدين من السودان، كما أن المجلس الأعلى للجامعات سينظر فى عملية دمج أبنائنا الطلاب العائدين من السودان بالعملية التعليمية".

وأضافت: "مصر لا تترك أبناءها وستوفر البدائل الجيدة وسوف توظف كل امكانياتها للتعامل مع أبنائنا الطلاب العائدين من السودان"، مؤكدة أن عملية الإجلاء للمصريين فى السودان مازالت مستمرة.