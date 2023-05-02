البحوث الفلكية يكشف عن موعد بدء شهر ذى القعدة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحسابات الفلكية التى قام بها معهد أبحاث الشمس أنه هلال ذى القعدة يُولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من شوال 1444 هجريا، الموافق 19 مايو 2023.

ولفتت إلى أنه يُلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد فى بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.

وتابع المعهد: "يغرب القمر فى طور الهلال يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 3 دقائق بينما فى القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفى محافظات مصر يغرب مع غروب الشمس فى قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا.

ويغرب قبلها فى حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين 1 - 2 دقيقة، ويغرب بعد غروب الشمس فى السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين 1 - 3) دقيقة).

وتابع: "أما فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية، بمدد تتراوح بين 1 - 18 دقيقة، بينما يبقى بعد غروب الشمس فى بعضها بمدد تتراوح بين 1 - 9 دقيقة؛ وبذلك يكون يوم السبت 2023/5/20 م، هو المتمم لشهر شوال 1444 هـ، وتكون غرة شهر ذى القعدة 1444 هجريا فلكيًا يوم الأحد 21 مايو 2023 ".