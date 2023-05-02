متحدث القوى العاملة: الوزارة تحرص على تعزيز مجال الحماية الاجتماعية للعمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 12:29 صباحاً - قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة، إن التجمع الذي شهدته مصر اليوم خلال احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين بعيد العمال يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بالعامل المصري واعتباره ثروة قومية هامة

وأضاف "عبد الوهاب خضر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل حماية العامل المصري عكس ما يحدث في بلدان كثيرة أخرى عقب الأزمات العالمية التي تحدث في كافة دول العالم.

وتابع عبد الوهاب خضر، أن وزارة القوي العاملة تعمل مع شركائها في مجال التنمية علي تعزيز مجال الحماية الاجتماعية للعمال، والتأكيد علي تدريب الشباب علي مهن يحتاجها سوق العمل