أخبار مصرية

متحدث القوى العاملة: الوزارة تحرص على تعزيز مجال الحماية الاجتماعية للعمال

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 مايو 2023 12:29 صباحاً - قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة، إن التجمع الذي شهدته مصر اليوم خلال احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين بعيد العمال يؤكد مدي اهتمام القيادة السياسية بالعامل المصري واعتباره ثروة قومية هامة
وأضاف "عبد الوهاب خضر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل حماية العامل المصري عكس ما يحدث في بلدان كثيرة أخرى عقب الأزمات العالمية التي تحدث في كافة دول العالم.

وتابع عبد الوهاب خضر، أن وزارة القوي العاملة تعمل مع شركائها في مجال التنمية علي تعزيز مجال الحماية الاجتماعية للعمال، والتأكيد علي تدريب الشباب علي مهن يحتاجها سوق العمل

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا