وزيرة الهجرة: إجلاء نحو 60% من المصريين الموجودين بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 10:27 مساءً - كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على الجهود المبذولة لإعادة المصريين، واستقبال الفارِّين من الحرب والوقوف على الخطة الموضوعة للتعامل مع المصريين العائدين من السودان.

وقالت سها جندي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، إن الاجتماع جاء للتعرف على جميع الجهود لإعادة أبنائها إلى أحضانها، وكان فيه تقييم لجميع الأمور بشكل عام"، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إجلاء نحو 60% من المصريين الموجودين بالسودان.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: "كان هناك الكثير من التوجهات الخاصة بالعائدين والطلبة، وكان هناك الكثير من الترتيبات والأمور الخاصة بإعادتهم إلى أوطانهم والخطوات اللازمة لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية وتقييم الجهود وما قدمته وما يمكن أن تستعد له، والعمل بين المؤسسات تم وفق منظومة متكاملة كأنهم تروس في آلة واحدة لصالح أبناء الوطن".

تواصل وزارة الهجرة جهودها في متابعة الوضع الحالي لأبناء الجالية المصرية في السودان، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استمرار خطة إجلاء المواطنين، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان حيث بلغ إجمالي الرحلات الجوية 23 رحلة، كما تم استقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير الحافلات لنقلهم.