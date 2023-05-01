مصر تشارك فى الاجتماع الأول للهيئات العربية الرقابية على الدواء بالرياض

استعرض رئيس هيئة الدواء تجربة مصر ونجاحها فى الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية "المستوى المتقدم" خلال عامين فقط من إنشائها، وتطلع الهيئة للحصول على مزيد من الاعتمادات، وكذا أثنت الوفود العربية على ما حققته هيئة الدواء المصرية من نجاحات خلال تلك الفترة الوجيزة.
وأكد الدكتور تامر عصام على الدور المهم الذى تقوم به السلطات الصحية بالدول العربية، للتأكد من جودة وسلامة وأمان وفعالية المستحضرات الصيدلانية المتداولة، ونجاح النهج الحالى فى تحديد أهدافه، ووضع صحة المواطن العربى كأولوية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين السلطات الرقابية بالمنطقة العربية، وأن المنطقة العربية تمتلك قدرات هائلة سوف تمكنها من أن تصبح سوقا دوليا كبيرا للصناعات الدوائية.
وخلال المؤتمر، ناقش الاجتماع، الإطار الفنى لإنشاء الوكالة العربية للدواء وعد، والتى سبق أن وافق عليه مجلس وزراء الصحة العرب فى دورته الـ58، وأن يكون مقرها جمهورية مصر العربية، والبدء فى جعل الوكالة واقعا ملموسا، كما قدم رئيس هيئة الدواء الدعوة للدول المشاركة لعقد الاجتماع القادم للهيئات الرقابية الدوائية العربية بالقاهرة.
كذلك استعرض الحضور، إجراءات الدول العربية لمراقبة سلامة وجودة المستحضرات الصيدلانية بعد تسويقها، والتى تشمل الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الغش الدوائى، وذلك من خلال تعزيز تنظيم ضمان جودة المستحضرات الطبية بأحدث التقنيات والممارسات العالمية.
يأتى ذلك فى إطار سعى مؤسسات الدولة المصرية العاملة بالقطاع الصحى للتنسيق والتكامل مع الدول العربية للنهوض بالنظم الصحية العربية، وتعزيز تنظيم ضمان جودة المستحضرات الطبية المتداولة بالمنطقة العربية.
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