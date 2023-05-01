”التعليم” تحسم مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 09:29 مساءً - قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في السودان، حرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم، على متابعة أوضاع البعثة التعليمية المصرية في السودان، وأوضاع الطلاب المصريين هناك.

ولفت “زلطة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن البعثة التعليمية مكونة من 151 مدرس، وألف و60 طالب سوداني، و35 طالب مصري، منهم 21 طالب في الثانوية العامة.

وأوضح أن وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة بالسودان لحين استقرار الأوضاع هناك.

وفي وقت سابق، أصدر وزير التربية والتعليم توجيهاته باستقبال الطلاب المصريين العائدين من السودان، وتسكينهم في مدارسهم القديمة قبل السفر، وتسجيلهم في امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن الطلاب أمامهم اختياران، أن يلتحقوا بالدور الأول، أو ينتظروا الدور الثاني ويحصلوا على الدرجة الكاملة الفعلية للامتحانات.