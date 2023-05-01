رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف بدل الانتقال للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالانتقال الكامل للوزارات والجهات المحددة، طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الحرص على التأكد من الجاهزية التامة لتحقيق الهدف المنشود من هذه الخطوة لتمثل نقلة نوعية فى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطن.

كما شدد مدبولى، على أهمية متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن إطار العاصمة الإدارية الجديدة، فى مختلف القطاعات، بما يضمن الحفاظ على الإدارة المثلى لكافة المنشآت التى يتم تشييدها لتظل على شكلها الحضارى المتميز.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة صرف الحافز النقدى "بدل الانتقال" بواقع 100% للمرحلة الأولى من الوزارات والجهات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، حيث تم تناول الجهود المبذولة للتأكد من جاهزية الجهات المنتقلة، سواء فيما يخص المبانى والتجهيزات ومكونات مشروع التحول الرقمى بتلك الجهات، كما تم التطرق أيضا إلى موقف حزم الحوافز الممنوحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، ومن ذلك إجراءات وخطوات تسليم الوحدات السكنية المخصصة بمشروع مدينة بدر، وكذا طرح وحدات بالحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية، إلى جانب صرف الحافز النقدى "بدل الانتقال"، وذلك وفقا للضوابط والمحددات التى تم التوافق بشأنها.

من جانبه عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذى لمشروع التحول الرقمى فيما يخص الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما فى ذلك خطوات تفعيل منظومة التراسل الإلكترونى بين الجهات الحكومية، وبرامج تدريب الموظفين المنتقلين على التعامل مع المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى موقف تفعيل التوقيع الإلكترونى كأحد محددات الرقمنة، فضلا عن منظومة الدعم الفنى لمتابعة وتقييم استخدام التطبيقات والتعامل مع ما يطرأ من مواقف.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات العـاصمة الإدارية الجديدة، حيث تطرقت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى موقف المبانى والخدمات بالحى الحكومى فى ضوء الانتقال الفعلى لجهات المرحلة الأولى، والأنظمة والتجهيزات الخاصة والأثاث داخل المبانى الحكومية، وكذا موقف تنفيذ المرافق والطرق وأعمال تنسيق الموقع العام بالحى الحكومى، بالإضافة إلى موقف تنفيذ البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات، ومن ذلك تناول تنفيذ تغطية المحمول داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكات الربط والبيانات، ورقمنه المستندات والوثائق للجهات المنتقلة، وبناء وتنمية القدرات الرقمية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.