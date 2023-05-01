وزير التنمية المحلية يتلقى تقريرا حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال أبريل

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن المبادرة قامت بدور كبير للتنسيق والتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة لرصد الشكاوى وفحصها والعمل على إزالة أسبابها وانجازها فى أسرع وقت.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بضرورة تيسير سبل تلقى ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية، التى تستغرق شهورا لحل المشكلات.

وتابع هشام آمنة، أن مبادرة صوتك مسموع، تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 638 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 111 ألف شكـوى تم حل عدد 108 آلاف شكوى بنسبة 97،5% وجار حل 2764 شكوى، وذلك فى ضوء استمرار دور وزارة التنمية المحلية فى التواصل مع المواطنين وتلقى استفساراتهم وشكواهم والرد عليها، واستكمالا لتطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزارة حاليا.

وكشف وزير التنمية المحلية عن نتائج مبادرة صوتك مسموع، خلال شهر أبريل الماضى، حيث تلقت المبادرة أكثر من 13.6 ألف رسالة منها 1730 شكوى، تم الرد على 1359 شـكوى منها بنسبة 78.6% وجار حـل 371 شكوى.

وواصل أن أكثـر الشكاوى هى الإشغالات وبلغ عـددها 752 شكوى، ثم القمامة 647 شكوى، ومخالـفات البــناء 147 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 54 شكوى، وشكاوى الفسـاد وعـددها 7 شكاوى، إضافة إلى 123 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجــيهها للجـهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم.

وأكد هشام آمنة، أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين، وسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة فيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرا إلى أن متابعى الصفحة تجاوز عددهم 83 ألف متابع.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن خدمة الواتس آب تلقت 10.6 ألف رسالة، تضمنت 1489 شكوى تم حل 1173 شكوى منها بنسبة 78.8% وجار حل 316 شكوى، وتلقى البريد الإلكترونى 181 رسالة، تضمنت 24 شكـوى تم حل 22 شكوى منها بنسبة 91.7% وجارى حل شكوتين، فيما تلقى الخط الساخن 292 اتصالا تضمنت اقتراحات واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، وتم توجيهها للجهات المختصة.

ونوه هشام آمنة، بأن مبادرة صوتك مسموع، تعمل على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد، لافتا إلى أن المبادرة جاءت لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وأن الوزارة تعمل بشكل يومى وعلى مدى الساعة لإزالة جميع العقبات التى تواجه المواطن فى جميع قطاعات المحليات.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود العاملين فى مبادرة صوتك مسموع، بالديوان العام للوزارة وجميع المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها فى مشاركة المواطنين فى المحافظات بالإبلاغ عن أى نقص فى السلع والخدمات والمغالاة فى أسعار بعض السلع أو تعريفة الركوب، وأيضا تفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمواعيد غلق المحال والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بإبلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.

ودعا اللواء هشام آمنة، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق فى المحليات بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم الواتس آب 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330 والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]، ورقم الفاكس 33374892 الذى تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.