وزيرة التضامن توجه بتوفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية

جدة - نرمين السيد - تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى 1400 اتصالا هاتفيا من مرضى الإدمان على رقم 16023 خلال إجازة عيد الفطر المبارك للعلاج من الإدمان.





وبلغت نسبة الذكور من هذه المكالمات 94.48% بينما بلغت نسبة الإناث 5.52 %، بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث فى الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان فى سرية تامة.

كما تلقى الخط الساخن بعض الاتصالات من المتعافين ممن شعروا بلهفة العودة الى تعاطى المواد المخدرة مرة أخرى بعد تعافيهم، حيث يستمر الخط الساخن فى العمل خلال أيام الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، والمشورة والمتابعة والدعم النفسى للمتعافين للحد من الانتكاسة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 مجانا، وفى سرية تامة من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو المراكز الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مصادر الاتصالات كانت من الأم والأب والأشقاء، ما يدل على أهمية دور الأسرة وارتفاع الوعى الأسرى فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، ولذلك ينفذ الصندوق العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، من خلال زيارات منزلية للأهالى فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتعريف بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023".

وتلقى الخط الساخن اتصالات من المريض نفسه خلال فترة عيد الفطر المبارك، ما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافى وتقليل حالات الانتكاسة.

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمرضى المتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 33.18% من المتصلين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك يعملون بالقطاع الخاص والحكومى، وأن التعاطى كان من أحد أهم الأسباب عدم القدرة عن العمل بسبب تدهور الصحة، وأن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 يستمر فى تلقى الاتصالات من أى موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أى مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطى.

يذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، كانت قد أعلنت استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023 خلال أيام عيد الفطر المبارك على مدى 24 ساعة لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

وتتنوعت الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

واتخذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى إجراءات وقائية تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين ما زالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.