البابا تواضروس يكشف تفاصيل زيارته للفاتيكان

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية وقناة coc الناطقة باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فيديو مسجل لقداسة البابا تواضروس الثانى أوضح فيه العديد من النقاط المتعلقة بزيارته للفاتيكان.





وأكد قداسة البابا تواضروس الثانى، أن زيارة الفاتيكان زيارة احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على عودة العلاقات، لافتًا إلى أن مدة الزيارة ثلاثة أيام من 10 إلى 12 مايو.

ولفت البابا ، إلى أنه لا توجد موضوعات ستطرح للمناقشة خلال زيارة الفاتيكان، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.

وواصل البابا تواضروس : إلقاؤنا كلمة فى الاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة التى اعتز بها"، مشددًا على أنه لا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الفاتيكان وإنما صلاة قداس فى إيبارشية روما وتورينو لأبنائنا الأقباط فى كاتدرائية قدمتها الكنيسة الكاثوليكية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من أبنائنا هناك.

ويتضمن برنامج الزيارة، حضور اجتماع بابا الفاتيكان وإلقاء كلمة، واجتماع لوفدى الكنيستين، وصلاة مسكونية وليست طقسية.