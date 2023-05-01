وزير الصحة يشيد بالخدمات فى مستشفى الصالحية ويوجه بصرف مكافأة للعاملين

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، للتأكد من تعزيز القوى البشرية فى التخصصات الطبية المختلفة، وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، ببنك الدم التخزينى بالمستشفى.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، وكلف الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، بسرعة رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة القسم الداخلى، كما تفقد قسم العناية المركزة، والحضانات، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما اطمأن على كفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم الأشعة، والتى تشمل (أشعة مقطعية، وعدد 2 جهاز أشعة عادية، وأشعة سونار، وجهاز إيكو للقلب).
وتابع «عبدالغفار» أن وزير الصحة وجه الشكر للفرق الطبية بالمستشفى، لما لمسه من جودة فى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بصرف أجر شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى والطواقم الطبية المشاركة فى التأمين الطبى بالمستشفى.
يذكر أن مستشفى الصالحية يخدم نحو 212 ألف نسمة من سكان المنطقة، من خلال 110 أسرة، بينهم 13 سرير فى قسم الاستقبال، و7 أسرة رعاية، و10 حضانات للأطفال المبتسرين، إلى جانب 22 ماكينة غسيل كلوى، و3 غرف عمليات.
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