الرعاية الصحية: العمال فخر الوطن وركيزة لتحقيق التنمية بالجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمناسبة احتفالات الذكرى الـ "41" لتحرير سيناء وعيد العمال.





كما توجه مجلس إدارة الهيئة، بالتهنئة، لجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، ولعمال مصر فى مختلف القطاعات، الذين يقدمون نماذج مضيئة فى العمل، مؤكدين أنهم فخر الوطن وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة، داعيين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بدوام التوفيق والأمن والاستقرار، وعلى عمال مصر بالخير والرخاء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الشهرى، رقم (60)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باحترافية وجودة عالمية.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، والتى تختص بإدارة كل المهام المتعلقة بالموارد البشرية بشكل إلكترونى بالكامل، وتشمل عدة مكونات أهمها "بيانات الموظفين، الاستحقاقات، تغيير الحالة، الجزاءات، الإجازات، التدريب، التعيينات، التقييم، إدارة الوقت، المستندات"، إضافة إلى تيسير الإجراءات الجماعية وإصدار التقارير حسب حاجة العمل، وتكاملها مع المنصات الإلكترونية الأخرى مثال منصة التدريب الإلكترونى للهيئة "LMS".

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد العمل بالمنظومة الإلكترونية للموارد البشرية بالمقر الرئيسى للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الفروع بالمحافظات، وفقًا للنماذج المميكنة بالكامل باستخدام تطبيق HITS، ابتداءً من شهر يونيو القادم.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أهمية الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية باستخدام تطبيق HITS، لافتًا إلى أنها تسهم فى تحقيق الانضباط بالعمل، والعدالة فى التقييم، والتوظيف الأمثل للقوى البشرية، ومراقبة الأداء على جميع المستويات الوظيفية، وبالتالى تحسين كفاءة وجودة مخرجات العمل، ومؤكدًا أنها عامل رئيسى لتطوير الأداء الوظيفى بالهيئة تماشيًا مع استراتيجية بناء مصر الرقمية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على تكليف الإدارة التنفيذية بدراسة زيادة حوافز الجدارة والتأمين الشامل فى ضوء توجهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المادية للأطقم الطبية.

واستعرض الاجتماع، آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة الملائمة وتقييم الدواء بالهيئة، وأهداف عمل الوحدة، وكيفية تشكيل اللجان ومهامها، والأدلة العلمية، وتفعيل الصيدلة الإكلينيكية، والممارسة الجيدة فى صرف الأدوية، وآلية تثقيف ومتابعة المرضى، والتعاون العلمى والتشغيلى مع هيئة التمريض، حيث وافق المجلس على إنشاء الوحدة.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، بتنسيق عمل وحدة الملائمة وتقييم الدواء مع وحدة اليقظة الدوائية بالهيئة، ووضعهما فى إطار متواصل من العمل؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية، والاستخدام المناسب والآمن والفعال للأدوية من خلال برنامج مراقبة وتقييم منتظم ومستمر ومتطور قائم على المعايير، وتقييم أمان الأدوية على المرضى، وتقييم كفاءتها.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، من حيث المبدأ، على إبرام بروتوكول تعاون بين الهيئة ومجموعة أبولو الهندية لإيفاد 500 طبيب سنويًا للتدريب بدولة الهند على مجالات زراعة الأعضاء بالمركز الطبى التخصصى لزراعة الأعضاء بمستشفى أبولو دلهى، كأكبر مستشفى على مستوى العالم قامت بعمليات زراعة الأعضاء، وذلك كأولى نتائج زيارة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لدولة الهند، للمشاركة بالمؤتمر الدولى السادس لتطوير الرعاية الصحية(AHCI) 2023، شهر إبريل الماضى، وتفعيلًا للبيان المشترك الموقع بين مصر والهند للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وأهمها "الرعاية الصحية".