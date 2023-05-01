حجازى يتواصل مع الطلاب المصريين بالسودان: توجيهات بتذليل جميع العقبات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، بالإضافة لعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين بمدارس البعثة التعليمية المصرية فى السودان، لبحث المعوقات التى تواجههم.





ورحب الوزير بالحضور، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يهدف لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور فى ظل الأوضاع الراهنة فى دولة السودان الشقيق، والإجابة عن كل استفسارتهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل جميع العقبات أمام الطلاب المصريين العائدين من السودان، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تتخلى أبدا عن أبنائها المغتربين.

وفى هذا الإطار، استعرض الدكتور رضا حجازى القرارات التى اتخذها مؤخرا لتيسير الاجراءات على طلاب الثانوية العامة المصريين فى مدارس البعثة التعليمية المصرية فى السودان والعائدين منهم لأرض الوطن، وتقرر تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع.

كما وجه الوزير الإدارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية فى السودان، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بتسكينهم فى مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 / 2023.

ووافق حجازى على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثانى مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح الوزير أنه يجب على طلاب نظام التعليم السودانى الراغبين فى الالتحاق بمنظومة التعليم فى جمهورية مصر العربية، إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا فى الأراضى السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم القلق من أية اجراءات متعلقة بالتحاق أبنائهم بالامتحانات لدى عودتهم لمصر، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان لأداء الامتحانات واستثنائهم رغم انتهاء موعد التسجيل.

وأعرب الوزير فى ختام الاجتماع عن خالص أمنياته بعودة الطلاب المصريين وأولياء أمورهم سالمين لأرض الوطن.

وشارك فى الاجتماع خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى وتعليم الكبار بالوزارة، والمهندس إسماعيل أحمد على، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، والمستشار علاء سليم، الأمين العام للاتحاد، والمهندسة مرفت خليل، عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع الاتحاد ببريطانيا، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أولياء الأمور والطلاب المصريين الملتحقين بالمدارس فى السودان.