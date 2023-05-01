وزير التعليم العالى يتابع سير العملية التعليمية بجامعة سفنكس فى أسيوط

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وخلال الزيارة، تفقد الوزير مبنى كلية طب الفم والأسنان وتفقد به بعض المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، كما اطمأن سيادته على انتظام الطلاب فى حضور المحاضرات والتدريبات العملية.
وتابع عاشور استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مؤكدا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسى الحالى، وإعلان جداول الامتحانات قبل موعدها بوقت كاف.
وحرص الوزير التقاط بعض الصور التذكارية مع عدد من الطلاب وتبادل معهم الحديث حول دراستهم بالجامعة، وأكد على أهمية استعدادهم لأداء امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى.
جدير بالذكر أن جامعة سفنكس أنشئت بعد صدور القرار الجمهورى رقم 36 لسنة 2019، وبدأت الدراسة بها بداية من العام الجامعى 2020 - 2021، وتقام الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة وتضم 6 كليات وهى "طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعى، الصيدلة، التمريض، الهندسة، العلوم الصحية التطبيقية".
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