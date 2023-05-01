سويلم يبحث إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 01:30 مساءً - الدكتور سويلم : متابعة المناسيب وقياس التصرفات تُعد أحد أهم أدوات الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه

الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- إعداد حصر بالإحتياجات المطلوبة من الفنيين والمعدات وأجهزة القياس ، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حالياً

- العمل على توفير التدريب اللازم للعاملين فى قياس التصرفات بالمجارى المائية

- الإستمرار في تحديث منظومة التليمترى القائمة ودراسة التوسع فيها لتغطية النسبة الأكبر من شبكة المجارى المائية

- إعداد خطة متكاملة لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الرى وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة

- قيام إدارة صيانة المجارى المائية بمراجعة حالة بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات

- إختيار إحدى المحافظات كمنطقة تجريبية لتنفيذ عملية تطوير لمنظومة توزيع المياه بها

عقد السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لبحث إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس مناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف .

وصرح الدكتور سويلم أن متابعة المناسيب وقياس التصرفات تُعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه ، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة، لذا لابد من السعي الحثيث لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم .

و وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بإعداد حصر بكافة الإحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس ، والمعدات المستخدمة ، والعمل على توفير أجهزة قياس التصرفات المطلوبة بإدارات الرى ، وتحديث وصيانة الأجهزة الموجودة حالياً حال إحتياجها للصيانة .

كما وجه سيادته بضرورة العمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات المهندسين والفنيين العاملين فى قياس التصرفات بالمجارى المائية لتمكينهم من تدقيق عملية القياس ، مع التأكيد على الدور البارز لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه في توفير التدريب اللازم في هذا المجال .

وإستعرض الدكتور سويلم موقف منظومة التليمترى بالوزارة والتي تستخدم في قياس المناسيب بالمواقع الحرجة بشبكة الترع والمصارف ، حيث وجه سيادته بالإستمرار في تحديث منظومة التليمترى القائمة ودراسة التوسع فيها لتغطية النسبة الأكبر من شبكة المجارى المائية لإمكان تحقيق المزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الشبكة ، مع العمل على زيادة قدرات صيانة أجهزة التليمترى لضمان تشغيلها بكفاءة على مدار الساعة .

و وجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة مصلحة الري المختصة بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث المياه بإعداد خطة متكاملة لمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية وقناطر الحجز الفاصلة بين إدارات الرى وأفمام الترع لتدقيق التصرفات المارة ، وقيام الادارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمراجعة حالة بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات.

كما وجه سيادته بإختيار إحدى المحافظات لتمثل منطقة تجريبية لتنفيذ عملية تطوير لمنظومة توزيع المياه بها بإستخدام قدرات شبكة التليمترى ومتابعة قياس التصرفات وتحديث منحنيات التشغيل .