القباج تشهد الاحتفالية السنوية لجمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم (صور)

جدة - نرمين السيد - وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعى عددا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وتسليمهم عددا من الشهادات التقديرية والهدايا العينية.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها بالمشاركة فى تلك الاحتفالية وتكريم أم شعرت بألم فقدان شهيد الوطن والذى ضحى بعمره من أجل رفعة هذا الوطن وصبرت وتحملت الكثير فكان لزاما علينا تكريمها فتحية خالصة من القلب لجميع نساء وأمهات مصر فى كل الأماكن والأزمنة لاسيما أمهات شهداء الوطن من الجيش والشرطة.

وأكدت القباج أنه تزامنا مع خطة التنمية المستدامة 2030، وفى سياق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أفردت مساحة كبيرة للحريات المدنية وحقوق كافة الفئات التى يعمل المجتمع المدنى على تمكينها والوفاء بحقوقها، بدعم من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فإن دور المجتمع المدنى يقوم على المشاركة والمسؤولية الاجتماعية والتعددية واحترام الآخر ودعم تكافؤ الفرص وتنمية المجتمع والمساهمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن مجمل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير الهادفة إلى الربح، تشكل عقدا اجتماعيا بين المواطن والدولة وينظم المشاركة ضمن قنوات مؤسسية أهلية تعمل بشكل تضامنى وترتكز على أساس العمل التطوعى والمبادرات الشعبية لتحقيق المصالح العامة والتوازن الثقافى والاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المجتمع المدنى القوى ليس مضمونه خيرى وخدمى فحسب، بل مضمونه تنموى تنويرى قادر على الاستثمار فى المواطن، وحريص على تنمية الموارد البشرية والمالية والبيئية، بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى جودة حياة المواطن بل فى جودة المواطن والاستثمار فيه كفاعل حقيقى فى التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى لها العديد من التدخلات فى محاور عدة ففي محور تعليم المرأة وتكافؤ الفرص التعليمية قامت

بإعفاء 3 ملايين فتاة لأسر تكافل من دفع المصروفات الدراسية لدعم تعليم الفتيات وحمايتهن من الزواج المبكر، وذلك بزيادة 17% وبتكلفة تتخطى مليار جنيه، كما هناك 500 ألف طالبة من الأسر غير القادرة تم دفع مصروفاتهن الدراسية بزيادة أعداد تصل إلى 23 %، تحت مظلة برنامج" تكافؤ الفرص التعليمية، كما تم محو أمية 900 ألف سيدة تحت مظلة برنامج "لا أمية مع تكافل"، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بنسبة زيادة تبلغ 34%، مشيرة إلى رفع كفاءة 1000 مدرسة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، لإعطاء فرصة ثانية لمن تخطى سن الالتحاق بالمدرسة أو تسرب من التعليم.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، فهناك 400 ألف مشروع متناهى الصغر تم تمويلهم ونسبة النساء المستفيدات منها 75%، بنسبة الفائدة تتراوح بين 5% إلى 9%، بالإضافة إلى تدريب 292 ألف سيدة لتأهيلهن للعمل لدى أنفسهن أو لدى الغير، كما تم بدء تطوير 44 مركز خدمات المرأة العاملة بالشراكة مع وزارة القوى العاملة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وتم مضاعفة معارض الأسر المنتجة لتسويق المنتجات التراثية والصناعات الحرفية لتصل إلى 21 معرض سنويا، والعارضات نسبتهن 74%، بالإضافة إلى استقبال معارض إقليمية فى مصر تحت اسم "بيت العرب" بالشراكة مع 13 دولة عربية.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى احتلت الصدارة فى تطبيق سياسات الشمول المالي، وتم استخراج 11,5 مليون بطاقات ميزة لمستفيدى الوزارة بكياناتها المختلفة، وتبلغ نسبة شمول النساء 64%، كما أن 60% من أصحاب المعاشات أو المستحقين عنها من النساء بإجمالي 6,5 مليون بطاقة، بينما تحتل النصيب الأصغر من المؤمن عليهم بإجمالي 3,3 مليون وبنسبة 24 %، وتم سداد ديون 5000 غارمة من المحكوم عليهم، لإخلاء سبيلهم أو للتصالح فى حكم صدر ضدهم.

كما هناك 830 ألف سيدة معيلة ومطلقة تحصل على خدمات دعم نقدى من التضامن الاجتماعي ومن صندوق تأمين الأسرة بتكلفة سنوية قدرها 5 مليار جنيه، وبنسبة زيادة 32%، وحوالي مليون سيدة من ذوى الإعاقة ومن المسنات تحصلن على خدمات الحماية والرعاية بتكلفة تبلغ 2,4 مليار جنيه.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها موجهة رسالة لكل أم شهيد من القوات المسلحة والشرطة قائلة: " لقد ربيتى بطلا ضحى بنفسه من أجل أن نحيا ويحيا الوطن، فكتبكى الله من الصابرات المحتسبات ورفع الله منزلتكن وألحقنا بشهداء الوطن على خير".