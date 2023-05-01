«ابدأ»| مصنع فيوتك.. أحد أكبر مصانع إنتاج الكشافات فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يعد مصنع فيوتك، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة "ابدأ"، أحد أكبر مصانع إنتاج الكشافات فى العالم، بطاقة إنتاجية 250 كشافا فى الساعة، ويوفر 50% من استهلاك الطاقة، ويدعم الصناعة الوطنية.





المصنع مكون من 4 أدوار، وواحد من أكبر مصانع إنتاج الكشافات فى العالم، ويستوعب 320 فرصة عمل مباشر بالإضافة إلى أن أحد أهم مكونات المصنع هى مدرسة فنية على أعلى مستوى فى التعليم والتدريب وتتسع لـ240 طالبا ومتدربا، ما يضمن للمشروع توفير الموارد البشرية والكوارد المؤهلة لاستمراره وتطوره. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عرضا لمشروع "مصنع فيوتك" لإنتاج معدات ترشيد الطاقة بمدينة السادات، فى محافظة المنوفية، خلال حضوره اليوم الاثنين، احتفالية عيد العمال. ووجه الرئيس السيسى، الشكر لعمال المصنع على تبرعهم بأجر يوم لصالح مبادرة حياة كريمة.

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