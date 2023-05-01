السيدة انتصار السيسى مهنئة عمال مصر: الأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها

جدة - نرمين السيد - وكتبت قرينة الرئيس، فى منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "تحية لكل عمال مصر فى عيدهم، فالأوطان لا تقوم إلا بسواعد عمالها المخلصين، فهم المحور الحقيقى للتنمية، والركيزة الأساسية للانطلاق نحو التغيير والتطوير وبناء مستقبل أفضل وحياة كريمة لكل مواطن".

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