السيسي يوجه بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 12:29 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدءفى بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.