الحكومة تنفى تعديل جداول امتحانات صفوف النقل بسبب التوقيت الصيفى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بسبب تطبيق نظام التوقيت الصيفى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت أنه سيجرى عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل فى المواعيد المقررة، وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).