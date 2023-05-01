وزير التعليم العالى يتفقد جامعة أسيوط الأهلية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الاثنين، جامعة أسيوط الأهلية، برفقة الدكتور أحمد كمال المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، والقائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط الأهلية، وبحضور بعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.





وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير العملية التعليمية بالجامعة، مشيدا بالتجهيزات العلمية والمعملية بها، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة عدد الجامعات الأهلية فى منظومة التعليم العالى، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات.

ولفت إلى تركيز الدراسة بها على البرامج الدراسية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وأشار الوزير إلى الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية لتنفيذ حلم الجامعات الأهلية على أرض الواقع، مشيرا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات التفقدية والميدانية للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ للوقوف على جاهزيتها وانتظام العملية التعليمية بها، والاطلاع على احتياجاتها المستقبلية، والاطمئنان على التزام الطلاب فى الدراسة.

وتابع الوزير استعدادات الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية للعام الدراسى، وتوفير سبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وبدوره أوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن جامعة أسيوط الأهلية تقع على مساحة 38 فدانا، وتصل تكلفة إنشائها إلى نحو 3 مليارات جنيه، ومصممة بأحدث الطرز المعمارية حيث تضم: (مبانى إدارية، ومبانى علوم طبية، ومبانى علوم هندسية، ومبانى علوم إنسانية، والمعامل، والمنطقة الترفيهية والرياضية، والورش)، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بجامعة أسيوط الأهلية بلغ حوالى 807 طلاب فى التخصصات المختلفة، فضلا عن تمتع الجامعة بكوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والإداريين.

الجدير بالذكر أن جامعة أسيوط الأهلية تضم كليات الطب البشرى (برنامج الطب والجراحة)، طب الأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان الهندسة والعلوم التطبيقية (برنامجى الهندسة الطبية والحيوية، وهندسة العمارة الداخلية)، كلية الصيدلة والبحوث الدوائية (برنامج فارم دى pharm D)، كلية الألسن واللغات التطبيقية (برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية)، كلية العلوم الإدارية والمالية (برنامج نظم ومعلومات الأعمال BIS)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى (برنامجى علوم الحاسب، نظم ومعلومات).