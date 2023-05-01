عاجل- السيسى: «طالما إحنا شعب متماسكين نقدر نعدى أى حاجة»

جدة - نرمين السيد - وتابع خلال كلمته فى الاحتفال بعيد العمال: "عايز أقولكم على حاجة.. أنا متابع لمواقع التواصل، والرأى العام، وخلال الأحداث اللى فاتت بقى فيه فى مصر كلام إيه الحكاية؟ والأمور بدأت تقلق أكتر، وبعدين حد قال هنعمل ايه؟

وأردف: "كلمة أقولها، مهما كانت التحديات طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معنا حاجة".

وواصل: "فى كل تحدى أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا هيبقى تأثيره علينا أيه؟ تأثيره علينا ولا حاجة، مهما حصلت من أزمات ومشكلات طالما إننا فى مصر كشعب متماسكين نقدر نعدى أى حاجة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مقر احتفال عيد العمال الذى يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بهذه المناسبة بشركة الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين، وقدامى العاملين بوزارة القوى العاملة.

وأعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.