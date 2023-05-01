وزير القوى العاملة: الشرقية للسكر تنتج 400 ألف طن سنويا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 مايو 2023 11:27 صباحاً - قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن احتفالية عيد العمال هذا العام تأتي من داخل شركة الشرقية للسكر والتي تعد نموذجا للتعاون بين القطاع العام والخاص برأسمال مال 1.5 مليار جنيه، حيث توفر بالشركة 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تنتج الشركة 400 ألف طن سكر تكفى 15 % من الاستهلاك المحلى والباقى للتصدير.

أضاف وزير القوى العاملة خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية في ملفات العمل بشكل علمي قائم على رصد الملفات والتعامل معها، مثل دمج ذوى الهمم في سوق العمل وحماية العمالة غير المنتظمة، ودعم العاملين في الشركات المتعثرة والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل.

أوضح أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وإصدار دليل للإجراءات الموحدة لإنشاء النقابات العمالية، فضلا عن الانتهاء من الانتخابات العمالية التكميلية، واستمرار الحوار الاجتماعي للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذى يلبي تطلعات طرفى الإنتاج في تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ودافعا ومشجعا للاستثمار بفلسفة جديدة تحقق علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفر الأمان الوظيفي للشباب.