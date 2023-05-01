التنمية المحلية: 5 دورات فى الأسبوع الـ 35 من خطة تدريب المحليات

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الأسبوع الـ 35 تنفيذ 5 دورات تدريبية وهى: دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية، ودورة إعداد دراسات الجدوى القبلية وإعداد المخططات التنموية المنفذه بواسطة برنامج تنميه الصعيد، ودورة برنامج الأتوكاد Autocad، ودورة الكتابة الصحفية وإعداد وتحرير المواد الاخبارية والصحفية والتعامل مع الإعلام وانشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات، ودورة التفكير التصميمى وريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية فى المحليات، ويستفيد من الدورات التدريبية 140 متدربا من جميع المحافظات.

ويأـى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأهمية تدريب وتأهيل الكوادر والقيادات المحلية، وتأكيد هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن تأهيل ورفع مهارات العاملين بالمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.