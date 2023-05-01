السيسى لمدير أحد المصانع: «احلم.. إحنا معاكم وهنساعدكم»

جدة - نرمين السيد - عبر المهندس وائل فتحى، مدير الإدارة الهندسية بمجموعة أبو حوا لتصنيع وسائل النقل الخفيفة، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطين الصناعة المحلية والدعم المستمر لها.





جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال، المقامة اليوم فى الشرقية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاطمئنان على أحول المصنع، واطلع على كمية المنتج المحلى بداخله، وأشار المهندس "وائل" إلى أنها تصل لـ 60% حاليا، ومن المقرر أن تصل لـ 85% خلال الفترة المقبلة.

وعن إنشاء مجمع جديد خلال 3 سنوات تابع للمصنع، حث الرئيس عبد الفتاح السيسى مدير الإدارة الهندسية بالإسراع فى العمل وتنفيذه بأسرع من ذلك خصوصا وأنه يوفر 1000 فرصة عمل.

وشدد المهندس "وائل" أن المجمع بعد تنفيذه سيضاهى المجمعات الموجودة فى الصين والهند، فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن منتج الكهرباء مهم جدًا فى الوقت الحالى، لأن صيانته أقل، وتكلفته أقل.

وواصل الرئيس حديثه مع المهندس "وائل فتحى": "إحنا معاكم ومستعدين نساعدكم، ولا بد أن نركز على الكهرباء، احلم أنت ومجلس إدارة الشركة والأصدقاء الصينيين نعمل حاحة متكاملة".

وأعلن مدير الإدارة الهندسية بمجموعة أبو حوا لتصنيع وسائل النقل الخفيفة، التبرع بـ 5% من إجمالى الربح السنوى للمجموعة لمبادرة حياة كريمة لمدة سنة.