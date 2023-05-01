جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدير مصنع كشافات الليد بمدينة السادات بفعاليات احتفالية عيد العمال، عن تكلفة كشاف الليد. ورد مدير المصنع قائلا: "ثمن كشاف الليد يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 جنيه، وهذا أقل من 70% من قيمة الكشاف المستورد، ويوفر أكثر من 400% من قيمته للمستهلك".

ووجه الرئيس السيسى الحكومة بدعم صناعة منتجات الليد من خلال استخدامها فى المشروعات الجديدة وخصوصا الطرق الجديدة التى يتم تنفيذها ضمن خطة تطوير الطرق فى جميع محافظات الجمهورية. ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى خلال الاحتفال عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين، وقدامى العاملين بوزارة القوى العاملة. وأعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يوجه بدعم صناعة منتجات الليد واستخدامها فى الطرق الجديدة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.