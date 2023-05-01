رئيس اتحاد عمال مصر يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال جبران خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تحتفل بعيد العمال وسط تحديات كبيرة من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتداعيات ذلك على العمال.
وأشار إلى أن قرارات القيادة السياسية اتخذت العديد من القرارات التى وسعت مظلة الحماية الاجتماعية للعمال فى مواجهة الظروف الاقتصادية والتى من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار رئيس اتحاد عام نقابات عمال مصر، إلى أمله فى ضخ القطاع الخاص أمواله فى شرايين الصناعة لتعود إلى ازدهارها، والتى ستصل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة خصوصا فى ظل التسهيلات غير المسبوقة التى تقدمها الحكومة للمستثمرين فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
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