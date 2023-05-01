السيسى يشاهد فيلم «سواعد مصرية» خلال الاحتفال بعيد العمال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر الفيلم أن مصر بها 30 مليون عامل، مؤكدا أنهم قوة بشرية ضخمة تحقق الحلم الكبير للجمهورية الجديدة والتى شعارها العمل والأمل.

وبين أنه فى الأول من مايو كل عام تجدد الدولة عهدها بحماية عمالها رأس مالها وكنزها الحقيقى، والذين بهم مصر تغيرت مصر من حال لحال، وواجهة التحديات.



ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على توفر الفرص عن طريق ملتقيات التوظيف، ونشرة التوظيف، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط سوق العمل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مقر احتفال عيد العمال الذى يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بهذه المناسبة بشركة الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين، وقدامى العاملين بوزارة القوى العاملة.

وأعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.