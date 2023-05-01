وزير القوى العاملة: الجمهورية الجديدة لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير

جدة - نرمين السيد - وبين أن الاحتفال بعيد العمال، اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد حرص الدولة ودعمها لجنود الإنتاج، مشددا على أن الجمهورية الجديدة لا تعرف إلا لغة البناء والتعمير.

ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة تنفذ توجيهات الدولة بكل دقة وبشكل علمى قائم على رصد الملفات والتعامل معها، لافتا إلى أن العالم يشهد تحديدات غير مسبوقة، وتراعى الوزارة ذلك.



وتابع: وضعنا التحديات على مائدة الحوار والنقاش، وتكليفات الرئيس محل تنفيذ على أرض الواقع، خصوصا دمج ذوى الهمم، وتدريب الشباب على مهن سوق العمل، والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير التعليم الفنى، والتواصل مع العمل فى الخارج وتوعيتهم، والاستمرار فى دعم العاملين بالشركات المتعثرة عبر صندوق إعانات الطوارئـ وتوفير فرص عمل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مقر احتفال عيد العمال الذى يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بهذه المناسبة بشركة الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسى عددا من قدامى العمل النقابى والعاملين المتميزين، وقدامى العاملين بوزارة القوى العاملة.

وأعلن حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.