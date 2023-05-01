تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 1 مايو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.





ويتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية . وبالنسبة لحالة البحرالأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 29 17 العاصمة الإدارية 29 16 6 اكتوبر 30 17 بنهــــا 29 16 دمنهور 28 17 وادى النطرون 29 16 كفر الشيخ 27 17 المنصورة 28 16 الزقازيق 29 17 شبين الكوم 29 17 طنطا 28 16 دمياط 23 15 بورسعيد 22 15 الإسماعيلية 29 17 السويس 29 16 العريش 23 14 رفح 22 15 رأس سدر 28 15 نخل 27 11 كاترين 24 09 الطور 26 20 طابا 27 20 شرم الشيخ 30 23 الإسكندرية 23 16 العلمين الجديدة 23 16 مطروح 20 15 السلوم 21 15 سيوة 31 17 رأس غارب 30 21 الغردقة 30 20 سفاجا 31 20 مرسى علم 31 21 شلاتين 30 22 حلايب 30 22 أبو رماد 29 21 رأس حدربة 29 22 الفيوم 29 17 بنى سويف 30 15 المنيا 32 16 أسيوط 33 16 سوهاج 34 17 قنا 38 21 الأقصر 37 21 أسوان 38 23 الوادى الجديد 38 22 أبوسمبل 38 23

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