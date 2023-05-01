التضامن تبدأ صرف معاشات شهر مايو اليوم

جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات مايو اعتبارا من اليوم الإثنين، كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعي، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.





وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك. ويضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

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