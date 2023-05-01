المتحدث باسم رئيس الوزراء اليابانى: مصر سوق جاذبة للاستثمار

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء اليابانى - فى حوار خاص عبر قناة "النيل للأخبار" مساء الأحد- أن مصر تقوم بنقلة نوعية للمدن الذكية الكبرى، مبينا فى الوقت ذاته أن بلاده تقوم أيضا بمثل هذه الأعمال فى المدن الكبرى مثل طوكيو.

وأضاف أن مصر أيضا تقوم بعمل رائع فى تحديث البنية التحتية، مشددا على أن تحديث البنية التحتية هى الطريق للنهوض بأى دولة.

وفيما يتعلق بالاستثمار فى الطاقة،، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء اليابانى إن مصر لديها إمكانية كبيرة لاستغلال أمثل للطاقات النظيفة ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتابع أن بلاده تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر فى مجالات عدة ولا سيما فى مجال التعليم والثقافة والعمل والاقتصاد.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية العلاقات بين مصر واليابان ولا سيما المدارس وأيضا الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أن اليابان تقوم بتنسيق توسيع تجربة المدارس اليابانية فى مصر، لافتا إلى أن اليابان تقوم باستثمار فعلى فى التعليم، معربا عن سعادة رئيس الوزراء اليابانى بزيارته للمتحف المصرى الكبير، مبينا أن العديد من الخبراء اليابانيين دعموا بناء المتحف المصرى الكبير.

وذكر أن العديد من الباحثين اليابانيين لديهم اهتمام كبير بالحضارة المصرية.. لافتا إلى وجود نمو تصاعدى فى أعداد الزائرين اليابانيين إلى مصر.