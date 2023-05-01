امتحانات نهاية العام 2023.. توجيهات عاجلة من «تعليم الجيزة» لضبط المنظومة

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وبحضور سامية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأمل مبروك، مدير عام التعليم العام، وبدور المتولى إسماعيل، مدير عام الشؤون المالية، وسحر مصطفى، مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، والمستشار بدوى علام، رئيس مجلس أمناء الجيزة.

وخلال الاجتماع، مدير تعليم الجيزة، أشرف سلومة، عدة تعليمات تتعلق بتنظيم الامتحانات كالتالى:

أولًا: متابعة أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

- الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الامتحانات فى الإدارات والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

- التنبيه بضرورة المتابعة اليومية للجان ومواجهة أية مشكلات والتصدى لها، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأية مشكلات، والتواصل مع قطاعات المرافق وتعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة يومية واتباع الإجراءات الاحترازية كافة.

التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات من حيث توفير: الأمن، السلامة، الراحة، التهوية المناسبة والإضاءة بحيث تكون كافية.

- التعامل بحرص شديد مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان، والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة وكفايتها لجميع نوعيات الطلاب وخصوصا طلاب (الدمج - واللغات) بحضور الموجه المقيم.

- مخاطبة مراكز الشرطة لتوفير التأمين للجان وخاصة اللجان التى يتواجد بها طلاب المنازل والفصل بين الطلاب النظاميين وطلاب المنازل عند الانصراف لعدم حدوث مشاكل.

- متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها والحرص على سلامة أوراق الإجابة والتوجه بها على وجه السرعة إلى لجان النظام والمراقبة والتأكد من وجود أوراق الإجابة داخل مظاريف محكمة الغلق.

- توفير أماكن مناسبة للجان تقدير الدرجات والتأكد من توافر المقاعد والإضاءة اللازمة والتهوية، وتواجد فرد أمن بالبوابة الخارجية للتاكد من شخصية مقدرى الدرجات لعدم اندساس أحد داخل مقار لجان تقدير الدرجات، ووضع تعليمات واضحة داخل اللجان بعدم استخدام التليفون المحمول، ولا يسمح بدخول مقار لجان تقدير الدرجات إلا للموجهين ومقدرى الدرجات وعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية خاصة بأعمال تقدير الدرجات أو النسب.

- متابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولا بأول والانتهاء من أعمال التقدير فى الموعد المتفق عليه.

- تنفيذ خطة يومية لزيادة مقار لجان الامتحانات ومواجهة أية مشكلات تتواجد داخل اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من الملاحظين والمراقبين، والتعامل بكل حزم مع أى خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى.

- عقد اجتماع يضم رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات ورؤساء اللجان وموجهى المواد وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التى تضمن سلاسة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بمظهر مشرف.

- التعاون مع الموجهين المقيمين لمواجهة أية مشكلات قد تحدث وإعداد إحصائيات بأعداد الطلاب والغياب وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بشكل فورى.

- تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.

ثانيًا: تعليمات خاصة بمتابعة أعمال امتحانات النقل

- نبذ الخلافات الشخصية بين الجميع ليسود جو الإخاء والتعاون بين الجميع.

- متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية.

- متابعة التصحيح أولًا بأول والتأكد أنه يتم بانضباط.

- يتم إعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسى وسوف يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية فى وقت لاحق.

- التأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة فى أعمال التصحيح.

- على جميع الموجهين الانتهاء من نسبة 5% و10% فى اليوم التالى لأعمال التصحيح.

- التأكد يوميا من رفع الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى على المنصة مع التأكيد على الموجهين بالتأكد من الصف الدراسى واسم المدرسة.

- وضع امتحانات إدارتى (أكتوبر وحدائق أكتوبر) من خلال توجيه إدارة أكتوبر ويتم رفعه على المنصة بمعرفة تطوير إدارة أكتوبر.

- مراجعة أعمال الصيانة والوصلات الكهربائية للتأكد من النظافة ومخاطبة الأحياء برفع الإشغالات.

ثالثًا: تعليمات عامة

- إعلان الجدول فى مكان ظاهر بمقار اللجان

- مسموح للطلاب استخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء فقط فى الإجابة.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يقوم بتدوين الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات بها.

- على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطبع حتى يمكن استبدالها فى الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أى ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

- عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أى كتابة.

- إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقا لأرقام الجلوس.

- عدم السماح لأى طالب بأداء الامتحان فى غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

- عدم السماح لأى طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

- فى حاله حدوث أى ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور فى الزمن المحدد فى هذا اليوم عليه إثبات ذلك وتقديم جميع المستندات فى الإدارة؛ لدراسة مدى أحقيته فى قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزارى رقم 313/2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل.

- عدم السماح بدخول كاميرات أو أى لفائف أو حقائب مع أى زائر.

- يتم تشديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الاحتفاظ بأوراق الأسئلة وأعمال التقدير.

- مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من صلاحيتها.

- منع التدخين نهائيا داخل مقار اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقا للقرار الوزارى 121 لسنة 2001.

- متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

- التنبيه على المقدرين الدقة والسرعة فى التصحيح.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أى كتب أو مذكرات.

- عدم ارتكاب أية مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

- إرسال التقرير الخاص بالامتحان يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

- فى حال وجود أمر طارئ يستدعى تدخل المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.